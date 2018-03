Die Dackel sind los. Dieser Schlachtruf galt am Sonntag im Greenwich Park in der britischen Hauptstadt London. Dackel werden in Großbritannien als Dachshunde oder - weniger schmeichelhaft - als Würste bezeichnet. Zum Sausage Walk am Sonntag waren rund 1000 Würste und ihre Frauchen und Herrchen gekommen. Es war zwar ziemlich kalt in London, mit der richtigen Kleidung aber kein Problem. Das Dackeltreffen hat hier schon eine kleine Tradition. Alles fing mit einer lustigen Idee an, sagt Mitorganisatorin Catherine Hennigan: "Wir haben beschlossen, dass es lustig wäre, sich mit einer Gruppe von Würsten zu treffen. Sie mögen ihresgleichen, deshalb dachten wir, dass es nett wäre, sie zusammenzubringen. Wir dachten, dass vielleicht dreißig kommen. Und schon beim ersten Mal waren es mehr als Hundert. Danach dachten wir, wir sollten es noch einmal machen." Viele andere Dackelbesitzer nahmen die Idee gerne an. Zum einen, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Natürlich denken sie dabei aber in erster Linie an das Wohlergehen ihrer Hunde: "Sonntags geht man sowieso mit dem Hund spazieren. Und hier kommen sie mit anderen Dachshunden zusammen. Das hier ist eine Möglichkeit für ihn, sich mit anderen Hunden in seiner Größe zu Treffen. Es ist unglaublich wie viele Menschen zu solchen Treffen zusammenkommen." Die Teilnahme am Sausage Walk kostet nichts, Spenden für den Tierschutz werden aber gerne entgegen genommen. Traditionell endet der Spaziergang in einem Pub. Mit einem Bier für die Menschen und vielleicht mit einer Wurst für die Würste.