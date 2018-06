Die Vorsitzenden der Linkspartei, Katja Kipping und Bernd Riexinger, haben bei ihrer Wiederwahl einen deutlichen Dämpfer bekommen. Beim Parteitag in Leipzig stimmten am Samstag 64,4 Prozent für Kipping, der Co-Vorsitzende erhielt 73,6 Prozent. Gegenkandidaten gab es nicht. Vor zwei Jahren hatte Kipping 74 Prozent erhalten, Riexinger 78,5 Prozent. Beide führen die Partei seit 2012 an. Seit Monaten streiten Kipping und Riexinger mit der Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht um die Linie der Partei. Dabei geht es um die Flüchtlingspolitik und den Vorstoß der Fraktionsvorsitzenden für eine linke Sammlungsbewegung. Der Streit hat nach Ansicht von Delegierten auch in Leipzig eine Rolle gespielt. O-TON DELEGIERTE NADJA SHARABI: "Ich glaube schon auch, dass dahinter inhaltliche Differenzen stehen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass die Position von Sarah Wagenknecht, Äußerungen wie wir können nicht alle aufnehmen, oder eine implizite Forderung nach einer Obergrenze, dass das falsch ist, dass das keine linken Positionen sind. Und ich glaube, das sind inhaltliche Fragen. Das drückt sich dann schon in den Machtkampf aus, aber gehört glaube ich, beides zusammen." Die Delegierten hatten am Samstag mit großer Mehrheit für einen Leitantrag der Parteivorsitzenden gestimmt, in dem offene Grenzen für Flüchtlinge gefordert werden. Damit erteilten sie Vorstößen Wagenknechts, die sich gegen den ungebremsten Zuzug aller Migranten stark macht, eine Absage.