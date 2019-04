Die Proteste vor dem Zoo in Kopenhagen konnten die offizielle Einweihung des Pandageheges nicht stoppen. Die Demonstranten forderten unter anderem die Einhaltung von Menschenrechten in China und keine sogenannte Pandadiplomatie. Denn die zwei neuen Pandas in Dänemark bleiben, wie alle aus China kommenden Pandas weltweit, Eigentum der Volksrepublik und könnten damit jederzeit zurückgefordert werden. Aber im Zoo war die Stimmung trotzdem prächtig. Dänemarks Königin Margrethe war mit dabei, um das neue Zuhause der Bären einzuweihen, sowie Kronprinzessin Mary von Dänemark und Chinas Botschafter in Dänemark. Sprecher Jacob Munkholm beschrieb am Mittwoch in Kopenhagen die neuen Gäste genauer: "Wir haben einen weiblichen Panda namens Mao Sun und einen männlichen Panda namens Xing Er. Sie sind fünf und sechs Jahre alt. Sie leben getrennt, wie in der freien Natur. Aber jedes Jahr, wenn das Weibchen fruchtbar wird, bringen wir sie zusammen und hoffen, dass sie uns Panda-Babys schenken." Die Pandas waren bereits Anfang des Monats angekommen. Und für die Öffentlichkeit wird das neue Pandagehege am Donnerstag seine Pforten öffnen.