Hochkarätige Gästeliste am Mittwoch bei Moskau: Zur Werkseröffnung von Autobauer Daimler waren Staatspräsident Putin, der deutsche Wirtschaftsminister Altmaier und Daimler-Chef Zetsche gekommen. Hier in Esipovo - etwa 40 Kilometer nordwestlich von Moskau- sollen nun Fahrzeuge für den russischen Markt gebaut werden. Die etwa 250-Millionen-Euro-Investition ist eine der größten in Russland durch eine ausländische Firma in den letzten Jahren. In dem Werk sollen etwa 1000 Arbeitsplätze entstehen, sagte Präsident Putin. Der russische Automarkt hatte nach einigen rückläufigen Jahren zuletzt wieder zugelegt. 2018 wurden dort 1,8 Millionen Autos verkauft.