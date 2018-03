Er will Geschichte schreiben als Fußball-Trainer Brasiliens: Tite heißt der Mann und ist seit knapp zwei Jahren für die Auswahl Brasiliens verantwortlich. In der Weltrangliste stehen die Brasilianer aktuell auf Rang zwei - und damit direkt hinter dem deutschen Team. Trainer Tite hat einige Neuerungen eingeführt - das Amt des Kapitäns zum Beispiel lässt er zwischen verschiendenen Spielern wandern. Einer seiner Stars, der Abwehrspieler Dani Alves von Paris Saint-Germain, sagt vor dem Testspiel gegen die deutsche Mannschaft, er finde auch das gut, wie überhaupt die Arbeit des Trainers: "Ich denke, das wird ein großartiges Spiel, offenkundig. Beide Teams sind gut. Ich denke, unser Team ist deutlich gewachsen, seit Tite uns trainiert. Dieses Wachstum ist nicht zu übersehen. Aber Lob und Tadel schwächen Dich auch manchmal. Man sollte da gar nicht drauf achten, wenn sie Dir nicht helfen, besser zu werden. Ich denke, unser Trainer ist erfahren genug, um zu wissen, wie er mit Lob umgeht, wenn er es bekommt. Ich erwarte hier, dass wir gut spielen und eine gute Zeit haben. Darauf bereiten wir uns jeden Tag vor. Es wird ein großer Test für uns. Denn das sind die Arten von Gegnern, denen wir künftig gegenüberstehen." Brasiliens Team spielt bei der WM in Russland im Sommer in einer Gruppe mit der Schweiz, mit Costa Rica und Serbien. Das Testspiel zwischen Deutschland und Brasilien beginnt am Dienstagabend im Berliner Olympiastadium um 20.45 Uhr.