Wenn man nach oben schaut, kann einem schon etwas schwindelig werden. Das Govera Hotel in Dubai ist das höchste Hotel der Welt. Das wurde von den Verantwortlichen bei Guinness World Records bestätigt. Das Vier-Sterne-Hotel ist 355 Meter und 35 Zentimeter hoch. Die Gäste dürfen sich nicht nur auf eine tolle Aussicht, sondern auch auf einen tollen Service freuen, sagt Hotel-Manager Jairaj Gorsia: "Wir wurden als Vier-Sterne-Hotel in Dubai eingestuft. Aber wir wollen einen Service auf Fünf-Sterne-Niveau anbieten. Wir haben auch einen Butler-Service. Das unterscheidet uns von anderen 4-Sterne-Häusern in Dubai." Vom Hotel-Pool aus hat man eine gute Sicht auf die imposante Skyline von Dubai. Darunter auch der Burj Khalifa, mit rund 830 Metern bis zur Spitze das höchste Gebäude der Welt. Im Hotel ist viel Gold und Glas zu sehen. "Der Bau und die Umsetzung hat rund vier Jahre gedauert. Vieles von dem Gold, was sie sehen, ist vergoldet, die Gerüchte sind wahr. Viele Dinge hier sind vergoldet. Wie sie sehen, besteht die Fassade zu 100 Prozent aus Glas. Das spiegelt die Idee von einem grünen und sauberen Dubai wieder." Die offizielle Eröffnung des Hotels ist für den März geplant. Bis dahin dürfen aber schon einige Gäste hier probewohnen. Und die atemberaubende Sicht vom Dach des Gebäudes genießen.