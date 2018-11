Felix Figueroa, Portier, New York "Ich denke, viele Leute werden diesmal wählen gehen. Sie fühlen sich frustriert von dem, was derzeit passiert. Sie haben ein Mitspracherecht. Gerechter Lohn für Arbeiter. Frauenrechte, Rechte für Schwule und Lesben. Mindestlohn." Richard Bell, Fischverkäufer, Baltimore "Unser Präsident gibt ja zu, dass er kein Politiker, und weit davon entfernt ist, perfekt zu sein. Manchmal denkt er nicht darüber nach, was er sagt. Aber ich bin davon überzeugt, dass er sich für dieses Land aufopfert. Darum macht er das, was er macht. Ich denke, er sollte unterstützt werden. Und ich habe das Gefühl, dass viele ihn nur deswegen nicht unterstützen, weil er Donald Trump ist." Harris Silver, Surfer, Los Angeles "Natürlich sind die Midterms wichtig, an einer Demokratie muss man sich beteiligen, das gehört dazu. Hier gibt es zwar überwiegend eine demokratische Mehrheit. Aber wenn man an einem Ort wohnt, wo es knapp ist, dann müssen die Leute raus um zu wählen. Denn was in diesem Land passiert ist ein nationaler Alptraum." Emily Benson, Mutter, New York "Alles ist so bösartig und parteipolitisch geworden. Niemand hört dem anderen mehr zu. Es ist im Grunde genommen egal, ob ich Demokratin bin oder Republikanerin. Alle hassen sich einfach. Und wissen Sie was? Als Mutter von Kindern, die oft zanken, fühlt es sich an, als hätten wir einen Haufen Vierjähriger in unserer Regierung. Es ist verrückt, dass wir uns über so etwas wie Höflichkeit unterhalten müssen. Das sollte doch kein Thema sein? Wir sollten über Inhalte diskutieren." David Butler, Vermögensberater, Maryland "Ich finde, jeder sollte einfach wählen gehen. Ich denke nicht, dass es eine große Verschwörung gegen Frauen gibt. Ich bin jetzt das Feinbild. Es ist bedauerlich, dass wir nun alle als Gegner ausgerufen werden. Ich glaube schon, dass in diesem Land viel abgegangen ist, was unter den Teppich gekehrt wurde, #metoo oder Sexuelle Belästigung. Es ist gut, dass das nun endlich raus gekommen ist." Don Ward, Schuhputzer, New York "Wer politisch spaltet, spaltet auch die Menschen. Und die Spannung kann man spüren. Ich kann es. Ich stehe jeden Tag hier an dieser Kreuzung. Und die Verschiedenheit ist gegenwärtig. Den Unterschied kann man spüren." Stacie Lee Banks, Floristin, Washington D.C. "Diesmal ist es entscheidend, das junge Menschen und Frauen wählen gehen. Weil, so sind wir in den Schlamassel erst hineingeraten, durch nicht-wählen." Thu Tran, Schneiderin, Virginia "Ich glaube, die Midterm-Wahlen sind sehr wichtig für die Menschen in diesem Land. Ich bin etwas überrascht - es gab so große Proteste aber nichts hat sich geändert. Es sieht aus, als ob sie dem Volk nicht zuhören. Viele Frauen sind wütend. Nach den Wahlen ändert sich vielleicht etwas."