Matias Perrone aus Argentinien ist neuer Weltmeister - nicht im Fußball und auch nicht im Golf, sondern im Footgolf. Er setzte sich am Wochenende in Marrakesch in Marokko gegen die Konkurrenz durch. Sein härtester Widersacher war dabei übrigens ein Brite. Die Regeln beim Footgolf sind eigentlich fast genauso wie beim Golf. Nur dass man keinen Golfball und keinen Schläger nimmt, sondern einen Fußball und Fußballschuhe. Die Löcher sind natürlich größer. Konzentration ist alles, sagt der Footgolf-Champion Matias Perrone: "Ich fühlte mich wirklich sehr sicher, bei jedem Schuss, bei jedem Putt. Ich habe an nichts anderes gedacht. Nur daran, gegen den Ball zu treten. Wenn man es so macht, ist alles perfekt. Das ist ein perfekter mentaler Zustand." Und was die Männer können, können die Frauen schon lange. Hier zeigte sich Sophie Brown aus Großbritannien am Treffsichersten. In der Mannschaftswertung waren dagegen die Franzosen nicht zu schlagen.