Es ist wieder soweit - die Fußball-WM steht vor der Tür, und auch in Deutschland ist erneut Sticker-Sammelzeit, für die Alben mit Bildern der beliebten Fußballer. HERMANN PAUL, GESCHÄFTSFÜHRER von PANINI DEUTSCHLAND, sagte am Freitag in Stuttgart, man produziere jetzt in Italien und in Brasilien pro Tag etwa 25 Millionen Bildchen, die in 130 Länder gehen sollen. Die Zielgruppe sei dabei weit gefasst: "Unsere Zielgruppe in Deutschland, die fängt da an, wo die Kinder verstehen, den Sticker nicht mehr zu essen, sondern zu kleben und hört da auf, wo man nicht mehr kleben kann. Sprich, den letzten Abend, den letzten Lebensabend." Viele Fußball-Fans betrachten ihre Alben auch als eine gewisse Wertanlage, mit ideellem und materiellem Wert, weiß auch Hermann Paul: "Was kostet ein volles Album? Die Frage ist sicherlich berechtigt, hat aber viele Einflussfaktoren, die man mit berücksichtigen muss. Jetzt sage ich mal, bin ich ein Sammler, der ganz für sich alleine gestellt ist auf einer einsamen Insel ist, und versucht das Album vollzukriegen: das wird verdammt schwierig. Da muss ich viel kaufen und brauche am Ende vielleicht 1.500 oder 2.500 Bildchen, um das Album vollzukriegen. In dem Moment, wo ich anfange mit anderen zu tauschen und je größer mein Tauschkreis ist, je größer mein Freundeskreis ist, wird das natürlich viel, viel billiger." Im Schnitt sei ein volles Album etwa 500 Euro wert. Aber es gebe auch Exemplare aus den 70er-Jahren, die für mehr als 10.000 Euro über den Tisch gingen. Die Fußball-WM in Russland beginnt dieses Jahr am 14. Juni und dauert bis zum 15. Juli.