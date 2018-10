Was glänzt, wird poliert. Was nicht glänzt, wird beschossen. Dieser alte Marine-Witz veranschaulicht scherzhaft zwei Hauptaufgabengebiete von Matrosen in aller Welt. Auch auf der Kaga ist das nicht anders. Der japanische Hubschrauberträger der Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte ist nicht das größte, schnellste oder mächtigste Kriegsschiff auf den Weltmeeren. Aber um ihn zum saubersten zu machen, führen seine 500 Besatzungsmitglieder täglich einen Krieg gegen den Schmutz. Auf dem Rückweg von einer neuntägigen Freundschaftsreise nach Indonesien und Sri Lanka gibt sich die Mannschaft derzeit mit Leidenschaft einem ausgeprägten Putzfimmel hin. Das Flugdeck der Kaga, von dem ihre Seahawk-Helikopter zur U-Boot-Jagd starten, wird mit Süßwasser abgespritzt, um die Salzschicht abzuwaschen. Böden werden geschrubbt, Kanonen poliert. Konteradmiral Tatsuya Fukuda ist voll des Stolzes. "Die Schiffe der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte sind in aller Welt bekannt als die prächtigsten und bestgewarteten Schiffe. Ihre Schönheit selbst ist zwar wichtig. Aber die gewissenhafte Reinigung bedeutet auch eine lange Haltbarkeit. Wir kennen den Zustand jedes Winkels auf dem Schiff." Jeden Abend bewaffnen sich die Matrosen der Kaga mit Bürsten, Wischmopps und Staubwedeln, damit alle 248 Meter ihres Schiffes picobello aussehen. Wer sich derart für die Sauberkeit seines Arbeitsplatzes engagiert, der macht bei sich selbst nicht halt. Im Anschluss an ihre Schicht können die Matrosen in großen Edelstahltanks ein sprudelndes Bad in frischem Meerwasser nehmen. Vor dem Essen heißt es natürlich: Hände waschen nicht vergessen. Die Kantine ist der einzige Bereich, in dem die Crew essen oder trinken darf, außerhalb ihrer Kajüten. Es gibt Sushi. Einzig den dafür verwendeten Fisch hat die Mannschaft ausnahmsweise nicht gemeinsam gesäubert.