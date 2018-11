Für die Frau, die diese Aufnahmen gemacht hat, war die Situation ziemlich kritisch. Sie saß in einem Bus, als Erde, Steine und ganze Bäume auf die Straße vor ihr fielen. Der Erdrutsch überraschte sie und die anderen Reisenden in der philippinischen Provinz Benquet, rund 300 Kilometer nördlich der Hauptstadt Manila. Der Bus konnte zunächst nicht umdrehen, weil ein anderes Fahrzeug den Rückweg blockierte. Steine fielen auf das Fahrzeug, andere Fahrgäste schrien in Panik. Doch am Ende ging alles gut. Den Berichten zufolge gab es bei dem Vorfall keine Verletzten.