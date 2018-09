Der Abstieg aus dem Dax hat der Commerzbank an der Börse am Donnerstag zu schaffen gemacht. Das Dax-Gründungsmitlied muss den deutschen Leitindex am 24. September verlassen und wird dann durch den Zahlungsabwickler Wirecard ersetzt. Die bislang im TecDax notierten Wirecard-Papiere legten erneut zu - seit Jahresbeginn haben sie knapp 96 Prozent an Wert gewonnen. Markus Braun, Vorstand der Wirecard-AG: "Wirecard kommt aus dem Bereich Online-Zahlungsabwicklung. Das heißt, Online-Händler können an uns den ganzen Zahlungsprozess auslagern. Wir sind ein B to B Unternehmen. Wir agieren sozusagen hinter den einzelnen Shoplösungen der Händler. Deswegen haben wir jetzt nicht diesen großen Bekanntheitsgrad. Wir kommen aus dem Online-Bereich, sind aber heute schon sehr stark in dem Mobile-Bereich vertreten. Und - nach vorne gedacht - sind wir auch gerade sehr stark dabei, auch den stationären Bereich mit Digitaltechnologien im Bereich Zahlungstechnologie zu erschließen." Durch den Dax-Abstieg verliert die Commerzbank insbesondere bei internationalen Investoren an Aufmerksamkeit. Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse, Baader Bank: "Digitalisierung, moderne Zahlsysteme, das ist die Zukunft. Und das müssten eigentlich die Banken liefern, die etablierten Banken. Aber die großen Banken haben natürlich Altlasten, sie haben eben die Überregulierung, sie haben das Investmentbanking, das sicherlich zurechtgestutzt wird. Und dann gibt es junge Unternehmen wie Wirecard, die dann etwas Rosinenpickerei betreiben und sich das rauspicken, was sie können, und damit natürlich den etablierten Banken im Bezahlsystem große Konkurrenz bieten." Investmentfonds, die den Dax abbilden, müssen die Commerzbank-Aktien verkaufen und gleichzeitig Wirecard-Papiere erwerben. Seit Jahresbeginn haben die Commerzbank-Papiere gut ein Drittel ihres Werts verloren.