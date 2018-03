Nach dem jüngsten Kursrutsch hat sich der Dax zum Handelsstart am Montag ins Plus vorgearbeitet. Der deutsche Leitindex gewann 0,3 Prozent auf 11.919 Zähler. In der vergangenen Woche hatten Sorgen um die Auswirkungen der US-Zollpolitik den deutschen Leitindex um gut vier Prozent abrutschen lassen. Robert Halver Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank zum Auftakt der Börsenwoche am Montag in Frankfurt: "Die Karwoche, die wir jetzt haben, ist nicht durch großartige Daten oder Unternehmensergebnisse geprägt. Es ist ein bisschen Wundenlecken angesagt. Nach den Entwicklungen der letzten Wochen vor allen Dingen: Handelsstreit, Angst um eine sehr scharfe Geldpolitik. Aber man sieht, diese Konfliktherde haben sich etwas entspannt. Ich denke, Katastrophenfilm-Regisseure haben im Augenblick dann doch nicht das beste Umfeld. Es gibt keinen Blockbuster nach dem Motto 'Jetzt gibt's einen Aktiencrash'." Halver kommentierte zudem die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Datenskandal rund um Facebook: "Technologie-Unternehmen, gerade aus den USA, haben zwei Probleme: erstens eine höhere Besteuerung in Europa. Das hat man ja vor. Und zweitens natürlich der Vertrauensverlust der bei Skandalen immer damit verbunden ist, das immer sehr sehr wichtig. Selbst große US-Firmen Facebook kündigen, hat das schon dann eine sehr eindeutige Brisanz. Und es ist zu hoffen, dass Facebook die Kurve hier bekommt." Im Handelsstreit zwischen China und den USA herrschte hingegen die Hoffnung auf dem Parkett, dass es zu einer baldigen Annäherung kommt. Denn eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking hatte am Montag gesagt, China sei bereit, in Gesprächen mit den USA die Differenzen auszuräumen.