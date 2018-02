Zum Handelsbeginn am Montag an der Frankfurter Börse hatten die Optimisten das Kommando. Der deutsche Leitindex Dax legte am Montag 0,7 Prozent auf 12.571 Zähler zu. Nach den Rückschlägen der vergangenen Woche glauben bereits wieder viele Analysten an eine Erholung in Richtung der 13.000er Marke. Zeitweise einziger Dax-Verlierer waren die Titel von Daimler, nachdem sie vorbörslich noch fast drei Prozent zugelegt hatten. Der chinesische Konzern Geely ist mit knapp zehn Prozent bei dem Stuttgarter Autohersteller eingestiegen und will sich so in der Elektromobilität und dem autonomen Fahren stärken. Während einige Anleger deswegen verunsichert sind, sieht Arthur Brunner von der ICF Bank den Schritt optimistischer: "Also, ich sehe es prinzipiell positiv. Daimler hat zwar schon in China zwei Partner, vor allem der größte Partner BAIC, mit dem sie jetzt eine Fabrik bauen wollen und Milliarden investieren wollen in China. Damit sind sie schon gut aufgestellt. Allerdings gilt Li Shufu auch als langfristig orientierter Investor. Man sieht es ja bei Volvo, bei Volvo-Cars, bei Volvo-Trucks, dass sei eigentlich eine nachhaltige Beteiligungsstrategie fahren. Die Vermutung liegt nahe, dass Li Shufu mit Geely an der Batterietechnik von Daimler interessiert ist und hier ein Joint Venture zum Bau eines Elektroautos plant. Ich sehe das eher positiv." Unter den größten Gewinnern im Dax waren zunächst die Titel von Bayer zu finden. Einem "Handelsblatt"-Bericht zufolge könnte die EU-Wettbewerbskommission dem Chemieriesen am 28. März die Freigabe für die 64 Milliarden Dollar schwere Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto geben.