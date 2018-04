Der deutsche Aktienmarkt hat zum Wochenbeginn positiv auf den Führungswechsel bei der Deutschen Bank reagiert. Deren Kurs legte in Frankfurt um über vier Prozent zu. Der 47-jährige Christian Sewing, zuvor einer der beiden Stellvertreter des bisherigen Vorstandsvorsitzenden John Cryan, übernahm am Sonntag mit sofortiger Wirkung den Chefposten. Einfach wird es aber nicht, sagte der Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, Robert Halver: "Herr Sewing, der neue Deutsche-Bank-Chef, muss jetzt für Visionen sorgen. Herr Cryan war sozusagen die Abrissbirne, der die alten Geschäftsbereiche niedergerissen hat, weil die einfach nicht mehr ertragreich waren. Herr Sewing hat jetzt die große Aufgabe, im Bereich von Firmenkundengeschäft, Privatkundengeschäft eine starke Leistung zu zeigen. Das Problem ist allerdings, dass diese Bereiche schon von Sparkassen, Volksbanken und der Commerzbank gut besetzt sind. Das wird ein heißer Ritt, aber Herr Sewing muss diese Aufgabe bewältigen. Es gibt keine Alternative." Der neue Deutsche-Bank-Chef hat bereits ein hartes Durchgreifen angekündigt. Das Institut wolle sich in bestimmten Bereichen verstärken, sich aber aus Geschäftsfeldern zurückziehen, in denen nicht ausreichend rentabel gearbeitet werden könne, hieß es in einer Mitteilung an die Mitarbeiter.