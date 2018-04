Überwiegend positive Stimmung zu Handelsbeginn am Montag an der Frankfurter Börse. Der deutsche Leitindex startete mit einem Plus von 0,2 Prozent in den Handel. Die Entspannung im Nordkorea-Konflikt und die Hoffnung von Anlegern auf solide Unternehmenszahlen haben dem Dax zum Wochenauftakt Rückenwind gegeben. Zudem hat die deutsche Stahlbranche die Hoffnung noch nicht aufgegeben, von den US-Importzöllen beim Stahl weiterhin ausgenommen zu bleiben. Die positiven Nachrichten überwiegen also, sagt Robert Halver von der Baader Bank: "Wir hatten ja drei Ängste: Kriegsangst, Zinsangst, Zollangst. Es steht 2:1 für die Aktienmärkte. Weil die Kriegsangst ist im Augenblick überhaupt nicht mehr greifbar, der nordkoreanische Machthaber möchte Frieden haben, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die Zinsangst ist auch verflogen, weil die Renditen runterkommen. Allerdings hält sich jetzt doch sehr hartnäckig die Zollangst. Aber auch da hofft man, dass sich die EU und die Amerikaner irgendwie einigen können." Im Mittelpunkt des Interesses standen die Aktien der Deutschen Telekom nach der Ankündigung der Tochter T-Mobile US, den kleineren Rivalen Sprint für 26 Milliarden Dollar zu übernehmen. "Wenn die Telekom Sprint übernehmen will oder zumindest sehr stark einsteigen möchte, ist das natürlich auch ein Signal, dass andere das vielleicht auch machen. Einfach um der Konkurrenz nicht zu viel Vorlauf zu geben. Und auch Vodafone möchte zukaufen." Es ist bereits der dritte Anlauf für einen Zusammenschluss von T-Mobile US mit Sprint. Dieser soll über einen Aktientausch erfolgen, Geld soll nicht fließen.