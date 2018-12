Die Sorgen vor einem weltweiten Konjunktureinbruch machen dem Dax das Leben schwer. Der deutsche Leitindex verlor zum Auftakt in die neue Handelswoche 0,1 Prozent auf 10.857 Punkte. An eine Weihnachtsrally glaube in diesem Jahr so gut wie keiner mehr, sagte Robert Halver von der Baader Bank. "Wir warten hier auf dem Börsenparkett auf die frohe Botschaft kurz vor Weihnachten. Aber sie will nicht kommen. Brexit, immer noch sehr sehr unklar. Im Handelskrieg haben wir keine Lösung. Es ist schwer, hier vor Weihnachten noch etwas Positives herauszuziehen. Aber wir hoffen auf das neue Jahr. Im neuen Jahr wird alles besser." Sorgen bereiten den Anlegern laut Halver auch die zunehmende Verschuldung der Euroländer Italien und Frankreich. Es sei absehbar, dass hier die Europäische Zentralbank wieder gefordert sei. Im Fokus stehen unter anderem auch die Inflationsdaten. Analysten gehen davon aus, dass der Anstieg der Verbraucherpreise im November auf 2,0 Prozent von 2,2 Prozent zurückgegangen ist. Einer der größten Verlierer im Dax waren die Aktien von E.ON mit einem Minus von 2,7 Prozent. Die Titel gerieten in den Abwärtssog des Ökostromkonzerns Innogy, der seine Ergebnisprognosen senkte und damit seine Aktien auf Talfahrt schickte.