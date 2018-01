Der Dax hat sein Rekordhoch vom November 2017 fest im Visier. Im Windschatten der Rekordserie an den US-Börsen legte auch der deutsche Leitindex am Montag erneut zu. Der Dax stieg zur Eröffnung am Montag um 0,6 Prozent auf 13.400 Punkte. Genährt werde die Kauflaune der Investoren vom robusten weltweiten Wirtschaftsaufschwung, hieß es. Der Konjunkturoptimismus dränge die Tatsache, dass Aktien insbesondere in den USA bereits vergleichsweise teuer seien, in den Hintergrund. Robert Halver von der Baader Bank: "Der Dax ist in guter Laune. Wir haben nach wie vor nicht nur die Aussicht auf ein gutes Jahr 2018 mit lockerer Geldpolitik, sondern eben auch eine bessere Fundamentalsituation, die Konjunktur kommt immer besser, die Weltkonjunktur. Das heißt bessere Gewinne. Und natürlich auch dann auch eine nicht mehr so hohe Bewertung von Aktienmärkten. Und viele wollen in Aktienmarkt noch rein, weil sie noch nicht drin sind." Die schleppende Regierungsbildung in Deutschland spiele bei den Anlegern keine große Rolle, so Halver. Zumal die Erwartungen diesbezüglich nicht sehr groß seien. "Und diese große Koalition wird leider, nach meiner Einschätzung, keine großen Dinge bewegen können, weil alle drei Parteien angeschlagen sind. Auch ihre Parteichefs. Aber zumindest eine Regierung haben wir dann, das ist schon einmal mehr als die halbe Miete. Aber die Dinge wie Digitalisierung und Infrastrukturmaßnahmen, Reformstau, das wird man wahrscheinlich nicht angehen. Und das wäre sehr schade." Passend zur guten Stimmung ist der Konjunkturoptimismus der Börsianer für die Euro-Zone zu Jahresbeginn gestiegen. Das ergab eine Umrage unter mehr als 920 Anlegern. Diese schätzen die Lage so gut ein wie seit fast zehneinhalb Jahren nicht mehr und blicken optimistischer nach vorn.