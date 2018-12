Zunehmende Konjunktursorgen und die Unsicherheit rund um den Brexit haben den Börsen am Montag zugesetzt. Der Dax rauschte um weitere 1,1 Prozent in die Tiefe und erreichte mit 10.672 Punkten den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Auch der EuroStoxx50 verlor gut ein halbes Prozent. Bereits in der vergangenen Woche hatten die beiden Marktbarometer jeweils rund vier Prozent eingebüßt. Robert Halver von der Baader Bank: "Die Aktienbörse ist entsetzt und stellt fest, dass die Politik, die in den letzten zehn Jahren immer die Kohlen aus dem Feuer geholt hat, sie jetzt drin lässt. Wir haben immer noch so viele offene Fragen: Brexit, Handelskrieg, Frankreich, die Probleme in der Innenpolitik, Italien. Das die Börse sagt, in diesem Jahr wollen wir keine Jahresendrally mehr haben. Es sei denn, ihr löst die Probleme." Es sei völlig offen, ob die britische Premierministerin Theresa May bei der für Dienstag geplanten Abstimmung im Parlament die Mehrheit für den von der Regierung und der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag erhält. Falls nicht, befürchten die Anleger ein politisches Chaos. Die Verluste im Dax summieren sich seit Jahresanfang inzwischen auf mehr als 16 Prozent. Erstmals seit sieben Jahren dürfte der deutsche Leitindex das Jahr in den roten Zahlen abschließen.