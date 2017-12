Am ersten Handelstag nach dem verlängerten Weihnachtswochenende hat sich der Dax kaum bewegt. Er notierte zur Eröffnung am Mittwoch bei 13.070 Punkten. Viele Anleger sind im Urlaub oder haben ihre Bücher schon geschlossen. Oliver Roth, Kapitalmarktstratege bei der Oddo Seydler Bank. "In den letzten Jahren konnte man eigentlich feststellen, dass, wenn es dann zum Jahresende hin doch ein bisschen rasant nach oben ging, das meistens bereits im November stattgefunden hat. Auch dieses Jahr war es so, eher Ende November bis Anfang Mitte Dezember war eine deutliche Bewegung nach oben hin in den Finanzmärkten festzustellen. Auch dieses Jahr war das so. Und zwischen den Jahren da gibt's zwar noch ein kleines bisschen sogenanntes Windows Dressing, wo der eine oder andere Fonds versucht, vielleicht die Märkte so ein bisschen noch dahin zu treiben, aber unter dem Strich sind das nur wirklich kleinere Veränderungen. Also, wir sehen eine Seitwärtsbewegung weiterhin im Dax zwischen 12.903 und 10.350 Punkten. Und da werden wir auch zum Jahresende nicht wirklich darüber hinausgehen." Das Dax-Plus seit Anfang Januar summiert sich auf etwa 14 Prozent. Damit steuert der Leitindex auf sein größtes Jahresplus seit 2013 zu.