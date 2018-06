Nach den Kursverlusten am Donnerstag zeigte die Dax-Kurve zu Handelsbeginn am Freitag wieder nach oben. Die Aussicht auf eine Regierungsbildung in Italien ohne Neuwahlen hat bei den Anlegern zunächst für Erleichterung gesorgt. Die Erholung stehe aber auf wackeligen Beinen, betonten Händler. Die Angst vor einem Handelskrieg sei wieder präsent, nachdem US-Präsident Donald Trump Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU verhängt hat. Stefan Scharffetter von der Baader Bank: "Im Augenblick sind die Strafzölle auf Stahl und Aluminium, wird die deutsche Wirtschaft nicht so nachhaltig treffen. Die Befürchtung ist nur, dass jetzt hier ein Handelskrieg stattfinden könnte, dass einfach weitere Produkte oder Industriegruppen Strafzölle verhängt werden. Der Weg ist nach wie vor nur über die Verhandlung, eventuell auch mit Gegenmaßnahmen, also Gegenstrafzöllen. Das man sagt: so Du mir, so ich Dir. Und der Ausblick ist natürlich, was schon angekündigt worden ist, dass die Amerikaner sagen, sie wollen auch Strafzölle auf die Automobilindustrie verhängen. Da kann es natürlich gerade für die deutsche Automobilindustrie unter Umständen kritisch werden." Der Außenhandelsverband (BGA) fordert ein selbstbewusstes Auftreten der EU im Handelsstreit mit den USA. BGA-Hauptgeschäftsführer Gerhard Handke: "Nun, wir sollten auf die Amerikaner zugehen mit der Absicht zu verhandeln. Ich glaube, das wird auch getan. Und natürlich, da fühlt man sich ein bisschen auf den Schlips getreten. Das ist ja auch richtig so. Ist schon ein übles Foul, das Herr Trump hier sich geleistet hat. Aber es macht ja keinen Sinn, sich in die Schmollecke zurückzuziehen. Ich denke, wir werden weiter verhandeln in der Absicht, die ganze Sache nicht eskalieren zu lassen." Der volkswirtschaftliche Schaden der US-Zölle ist nach Einschätzung des BGA "noch eher gering". Spürbar seien aber bereits jetzt schon die psychologischen Auswirkungen auf den Markt.