Nach dem Maifeiertag lassen es Anleger ruhig angehen. Der Dax startete am Mittwoch zunächst kaum verändert in den Handel. Mit Spannung warteten Anleger auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend. Eine Anhebung gilt an der Börse zwar als ausgeschlossen. Allerdings könnten die Notenbanker für die kommenden Monate drei statt bislang zwei weitere Schritte signalisieren, meinten Analysten. Auch die drohenden Strafzölle der USA sind weiter ein Thema am Markt, sagte Robert Halver von der Baader Bank: "Wir haben hier im Aktienmarkt so etwas wie einen Silberstreif am Horizont. Erstens haben wir eine Schonung, eine Verschonung, von Zöllen auf Aluminium Stahl für einen weiteren Monat. Und der Euro ist auch schwach, das hilft dem Dax. Allerdings muss man klar sagen: Der Sommer könnte heiß werden, denn dann schauen wir was Trump macht. Macht er ernst, oder will er weiter nur spielen?" Der Dax legte am Vormittag dann zu. Zu den Favoriten zählte Dialog Semiconductor mit einem Kursplus von zwei Prozent. Die Papiere des Chip-Designers profitierten von den positiven Geschäftszahlen des Großkunden Apple.