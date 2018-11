Die Vorzeichen an der Frankfurter Börse waren zu Handelsbeginn am Mittwoch negativ. Der deutsche Leitindex verlor 0,7 Prozent auf 11. 395 Punkte. Nach den jüngsten Kursgewinnen machten einige Anleger Kasse. Für einen Lichtblick sorgten der Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen und eine Reihe ermutigende Firmenbilanzen. Dennoch hänge der Dax zwischen Hoffen und Bangen, sagt Oliver Roth von der Oddo Seydler-Bank: "Man hat zwar zum einen gehört, dass der Brexit, der ungeordnete Brexit, jetzt ein Stück weit in die Ferne gerückt ist. Es heißt, es gebe eine Vereinbarung zwischen der EU und Großbritannien. Aber man weiß um die innenpolitischen Probleme von Theresa May. Und deshalb glaubt man noch nicht so richtig daran. Dazu kommen natürlich auch wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen, unter anderem der Ölpreis, der derzeit doch ein Stückchen weiter fällt als erwartet. Und das letztlich die kriselnde Stimmung hier aufkommen." Kopfschmerzen bereitete Anlegern Börsianern zufolge die harte Haltung der italienischen Regierung im Haushaltsstreit mit der EU. "Man sieht natürlich, dass da was auf uns zukommen kann. Denn wenn die Italiener tatsächlich - und danach sieht es aus - versuchen, ihren Haushalt durchzudrücken, dann wird das auf jeden Fall in einen großen Streit innerhalb der europäischen Union führen. Und das kann wiederum nicht positiv sein. Weder für die Wirtschaft, noch für die Börsen." Italien hatte kurz vor Ablauf der EU-Frist zur Vorlage von Nachbesserungen am Haushalt erklärt, dass man vom Plan für eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent im kommenden Jahr nicht abrücken wolle.