Damit Marktstände prall gefüllt bleiben, muss es der Landwirtschaft gutgehen. Doch die anhaltende Hitze setzt den deutschen Bauern zu, sie klagen über knappe Futtermittel und Ernteausfälle und fordern Hilfszahlungen vom Staat. Sind Landwirte eigenverantwortliche Unternehmer, wie die Erzeuger anderer Produkte auch, oder gibt es eine gesellschaftliche Verantwortung dafür, den Bauern zu helfen? "Und ich finde auch, die Bauern sollten genauso entschädigt werden wie Hochflutopfer, also wenn eine Flut ist, oder wegen starken Regens oder so. "Wenn hier ein Textilgeschäft KaDeWe warme Winterpullover einkauft und wir haben einen ganz, ganz warmen Winter und die bleiben auf ihren Pullovern sitzen, dann können sie auch nicht zum Finanzminister gehen, oder zum Wirtschaftsminister und sagen, so jetzt müsst ihr uns mal die Pullover bezahlen." Auf diesem Berliner Wochenmarkt ist kein Mangel an Waren zu erkennen. Doch mit der anhaltenden Hitze flammt bei vielen die Sorge um die Zukunft des Weltklimas auf, und mit ihr die Frage danach, wie unser Leben und unser Konsum in Zukunft aussehen können. "Ne regionale Versorgung der Bevölkerung und keine Massentierhaltung mehr. Diese landwirtschaftlichen Fabriken finde ich unangemessen, brauchen wir auch nicht. Gucken Sie mal, was hier im Land an Essen weggeworfen wird. Warum wird es weggeworfen? Weil es ja sowieso billig ist und weil es immer in großen, abgepackten Mengen geliefert wird. Und was wir nicht brauchen, das werfen wir weg. Das ist doch Wahnsinn." "Also, den Bauern jetzt die Schuld zu geben, die da nicht das Richtige anpflanzen, finde ich auch nicht in Ordnung. Also, die sollten schon entschädigt werden." Bereits am Mittwoch hatte die Bundeslandwirtschaftsministerin rasche Hilfen für Viehalter angekündigt. Weitere Hilfen werden jedoch von dem bundesweiten Erntebericht abhängig gemacht, der Ende August vorgelegt wird.