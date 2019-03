Es ist zwar nicht angenehm und mit mancher Träne verbunden. Nach Meinung des Bonner Kinderarztes Axel Gerschlauer aber überaus sinnvoll: Das Impfen. Hier bekommt die kleine Jule einen Dreifach-Impfstoff gegen Masern-Mumps und Röteln. Nach einer Häufung von Maserfällen in mehreren Regionen Deutschlands streiten Politiker aber auch Eltern über eine Impfpflicht. Neben dem Einzelfall müsse man hier auch die gesamte Gesellschaft betrachten, meint Gerschlauer: "Dadurch, dass wir möglichst viele Menschen impfen, schützen wir diejenigen die am Gefährdesten sind. Das sind die Kleinen die noch keinen Impfschutz haben können. Und das sind die, die zum Beispiel einen Immundefekt haben und gar nicht geimpft werden können. Wenn viele rund um das Kind geimpft sind, dann ist die Gefahr sich anzustecken deutlich vermindert." Bundesgesundheitsminister Jens Spahn findet es gut, dass jetzt in Deutschland über das Thema diskutiert wird: "Ich halte es grundsätzlich für ein großes Problem, für einen Skandal, dass immer mehr Kinder in Deutschland an Masern erkranken. Zu viele Eltern und leider auch manche Ärzte nehmen diese Infektion zu sehr auf die leichte Schulter. Deshalb begrüße ich ausdrücklich die Debatte um eine Impfpflicht." Er wolle nun die Argumente und die mögliche Umsetzung einer Impfpflicht prüfen, kündigte Spahn an. Der Kinderarzt Axel Gerschlauer, der auch Vorsitzender des Vereins Kinder- und Jugendärzte in Bonn ist, hat da eine klare Meinung. Besser gegen Masern impfen, als Masern bekommen: "Die Masernerkrankung hinterlässt erst einmal ein geschwächtes Immunsystem. Da sind sie also anfälliger für andere Krankheiten nach einer Masernerkrankung. Die Masernerkrankung selber hat ein Risiko von eins zu Tausend, dass man eine Enzephalitis bekommt. Eine Erkrankung des Gehirns. Bei einer Masernimpfung ist diese Rate bei eins zu einer Millionen. Dementsprechend ist die Impfung der Krankheit deutlich vorzuziehen." Wenn man die Masern ausrotten wolle, komme man einer Impfpflicht nicht herum, glaubt Gerschlauer. Auf der anderen Seite handele es sich um einen großen Einschnitt in die elterliche Selbstbestimmung. Wenn es um Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten gehe, sei er dennoch für eine Impfpflicht.