Debatten um die Aufklärung von Missständen am Bamf gehen weiter. Derzeit sind sich die Parteien darüber uneins, ob die Zustände in der Behörde im Innenausschuss des Bundestages oder in einem eigens gegründeten Untersuchungsausschuss behandelt werden sollten. Die Bild am Sonntag meldete zuletzt, Bundeskanzlerin Angela Merkel sei bereits 2017 von Missständen am Bamf informiert worden, durch den damaligen Behördenchef Frank Jürgen Weise. Für die SPD ändert diese Meldung zunächst nichts - sie hält einen Untersuchungsausschuss für unnötig. So Burkhard Lischka, der für die SPD-Fraktion im Innenausschuss sitzt. "Nein, die Dinge sind jetzt sehr schnell zu klären, auch weiter im Innenausschuss. Natürlich, wer was wusste - damit beschäftigen wir uns ja auch entsprechend intensiv. Wobei es mich überrascht hätte, wenn die Kanzlerin nicht mal 2017 informiert gewesen wäre. Die entscheidende Frage ist doch, was wusste sie 2014, 2015, weil damals hat man die Situation komplett unterschätzt." Die FDP hingegen bleibt bei ihrer Forderung, dass ein Untersuchungsausschuss gebildet werden sollte. FDP-Chef Lindner hat am Montag in Berlin denjenigen widersprochen, die behaupten, die Bildung des Ausschusses könnte der Afd zugute kommen. "Nur Verdruckstheit und das Gefühl, es könnte etwas vertuscht werden, spielt der AfD in die Karten. Wenn die etablierten, in staatspolitischer Verantwortung stehenden Parteien Fehlentwicklungen aufklären und Transparenz schaffen, dann ist das im Gegenteil ein Beitrag zur Befriedung unserer Gesellschaft und zur Befriedung des Aufklärungsinteresses." Die Grünen sehen in einem Untersuchungsausschuss eine unnötige Verzögerung. Parteivorsitzende Annalena Baerbock hierzu am Montag: "Unser absolutes Ziel ist Aufklärung umfassend, jetzt, weil es werden ja tagtäglich weitere Fälle im Bamf behandelt, und es wird tagtäglich weiter zu Fehlentscheidungen dort kommen. Wir haben massive Klagewellen ja auch vor den Gerichten, deswegen können wir jetzt nicht einfach eine Pause einlegen und sagen, irgendwann klären wir das dann auf, wenn ein Untersuchungsausschuss eingerichtet ist. Sondern wir müssen jetzt und heute an diese Missstände heran." Über die Anträge auf einen Untersuchungsausschuss wird erstmals am Donnerstag im Bundestag beraten.