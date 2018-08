Die Bestätigung kam per Twitter: Die in der Türkei angeklagte deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu hat bestätigt, dass sie die Türkei verlassen dürfe. Unterstützer hatten diese Nachricht bereits in der Nacht verbreitet. Tolu bedankte sich ihrem Unterstützerkreis. Einer dieser Unterstützer, Baki Selcuk, sagte am Montag in Berlin, Ziel bleibe ein Freispruch für Tolu: O-Ton: "Wir haben alle, sowohl sie, wie aber auch der Solidaritätskreis, hat mit Freude aufgenommen, ist eine Überraschung. Es sind auch manchmal gute Überraschungen. Das ist eine davon. Ich habe mit ihr gesprochen. Sie freut sich, nach Deutschland fliegen zu dürfen." Vertreter der kleinsten Oppositionspartei im Bundestag, der Grünen, fordern mehr Druck aus Berlin und Brüssel auf Ankara, wie Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock sagte: O-Ton: "Und es bedeutet vor allen Dingen auch, dass bei der Frage, die jetzt ja auch diskutiert wird, wirtschaftliche Unterstützung, dass man da definitiv nicht mit Blankoschecks agieren kann, wie das jetzt Andrea Nahles vorgeschlagen hat, sondern klar ist: Die Türkei muss vor allen Dingen zurück auf einen demokratischen und rechtsstaatlichen Kurs, und dafür muss die Europäische Union mit allem, was sie hat, eintreten." Die Bundesregierung ließ verlauten, sie dränge nach der Ausreisegenehmigung für Mesale Tolu - hier Archivbilder - auf die Freilassung weiterer Deutscher in der Türkei. Gegen Tolu wird in der Türkei wegen Terrorvorwürfen prozessiert. Ihr drohen bis zu 20 Jahre Haft. Sie hat die Vorwürfe stets bestritten. Tolu war Ende 2017 nach mehr als sieben Monaten aus der Untersuchungshaft entlassen worden, durfte die Türkei aber bisher nicht verlassen.