Debattencamp bei der SPD: Am Wochenende kamen Parteimitglieder zum diskutieren und "brain storming" in Berlin zusammen. Parteichefin Andrea Nahles gab sich kämpferisch: "Und nicht zuletzt haben wir sehr viel über die Zukunft unseres Sozialstaates gesprochen. Deswegen sage ich es noch einmal sehr deutlich: Wir wollen eine große, umfassende Reform und nicht nur eine Reform im System, sondern am System und ohne Denkverbote, liebe Genossinnen und Genossen." Das konkretisierte Generalsekretär Lars Klingbeil: "Die Menschen wollen einen Staat, auf den sie sich verlassen können, der Sicherheit gibt. In Zeiten der Digitalisierung wird sich vieles verändern und die SPD wird dafür sorgen, dass Menschen in Sicherheit leben können. Das ist die Garantie, die wir geben wollen. Und deswegen ist die Zeit von Hartz IV vorbei und wir werden etwas Neues vorschlagen." Die gewonnen Ideen in Parteibeschlüsse einfließen, sagte Klingbeil weiter. An der Basis war man schon mal angetan: "Ich finde mitreden und Möglichkeiten zum Mitreden insbesondere in der SPD extrem wichtig, gerade jetzt, in diesen ruckeligen Zeiten. Ich finde, dass es leider zu spät stattfindet. Es hätte schon früher auch so ein Debattencamp, auch in dieser Form geben können. Ich finde es toll, es ist groß und es ist mit wichtigen Pendels belegt. Ich habe das Gefühl, dass hier eigentlich alles was gerade wichtig ist, abgedeckt wird und ich hoffe, dass da was bei rauskommt und genau dieser Diskurs, der jetzt angestoßen wird, dann auch weitergeführt wird." "Mich treibt um, dass die SPD - gerade in meinem Ortsverein - noch in den alten Strukturen verkrustet ist. Ich glaube, das geht vielen so. Ich glaube, wir müssen da irgendwie die Strukturen aufbrechen. Wir müssen uns irgendwie selber selbstbewusster geben. Und da macht dieses Debattencamp sehr viel Mut. Wenn man das so sieht, es ist sehr schön durchmischt. Viele junge Leute, viele alte Leute, die Männer-Frauenquote gut austariert. Alle haben Lust auf morgen und alle haben Lust, irgendwas zu machen, und das ist das positivste Signal, was ich von hier mitnehme." Und Parteichefin Nahles deutete an, dass es bald weitere Debattencamps in der SPD geben könnte.