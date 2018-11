Protest in luftiger Höhe und bei eisigen Temperaturen: Mitglieder der Umweltschutzorganisation Greenpeace hatten seit Dienstag auf dem Kühlturm eines Braunkohlekraftwerks in Polen für den Klimaschutz demonstriert. Die Umweltschützer kritisierten Polens Abhängigkeit von der Kohle für die Energiegewinnung. Das Land ist Gastgeber der diesjährigen UNO-Klimakonferenz COP24. Greenpeacemitglied Katarzyna Guzek: "Dies Aktion sollte alle dazu ermuntern, von Politikern und Wirtschaftsführern einen Wechsel von Kohle zu erneuerbaren Energien und Energieeffizienz zu verlangen. Das ist die einzige Lösung für die Menschheit. Die Wissenschaft ist eindeutig: Es gibt nur noch ein paar Jahre - 12, um genauer zu sein, für die Industrienationen, um von der Kohle wegzukommen, um eine Klimakatastrophe zu verhindern." Das Kraftwerk in Belchatow ist eines der größten seiner Art weltweit und gilt als besonders umweltbelastend. Es gehört dem polnischen Energiebetreiber PGE.