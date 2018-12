Zehn Tage vor den Präsidentschaftswahlen in der Demokratischen Republik Kongo, wurden am Donnerstag tausende Abstimmungsgeräte und Wahlurnen durch ein Feuer zerstört. Die Materialien befanden sich in einer Lagerhalle der Hauptstadt Kinshasa, in der rund 15 Prozent der Bevölkerung leben. Das Feuer sei in der Nacht ausgebrochen, teilte ein Berater des amtierenden Präsidenten Joseph Kabila mit. Menschen wurden nach bisherigen Kenntnissen nicht verletzt, dafür Autos, die in der Umgebung standen, beschädigt. Die Untersuchungen der forensischen Abteilung haben nach Angaben des Polizeichefs bereits begonnen. Präsident Joseph Kabila ist seit 2001 im Amt, darf laut Verfassung nicht erneut kandidieren. Eigentlich sollte schon 2016 ein Nachfolger gewählt werden - doch die Abstimmung wurde aufgrund von Logistik- und Sicherheitsproblemen immer wieder verschoben. Für die geplante Wahl am 23. Dezember sollen Wahlurnen aus den anderen Regionen des Landes nach Kinshasa gebracht werden.