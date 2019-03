Wenn Hadhara Mjeje loslegt, bildet sich schnell ein Kreis um sie. Hier, in der Stadt Daressalam in Tansania, staunen die Zuschauer nicht schlecht über das Ball-Spektakel. Aber auch über die Landesgrenzen hinaus wurde ihr Talent inzwischen bemerkt, durch einen Clip, der sich Online verbreitete und den selbst US-Präsident Donald Trump inzwischen kommentiert hat. In den Fußball verliebte sich Mjeje, inzwischen selbst Mutter, bereits als Kind. Atemwegsprobleme hielten sie allerdings vom eigenen Einsatz auf dem Rasen fern. Zuschauen war ihr zu langweilig, also überlegte sich die Ball-Liebhaberin eine eigene sportliche Variante. "Ich begann das Jonglieren mit Orangenschalen, das machte mir Spaß. Ich sah Ronaldo und Messi, sie inspirierten mich. Nach den Orangenschalen nutzte ich einen selbst gemachten Fußball und dann einen richtigen." Mit dem perfektionierte sie ihre Technik, was ein beeindruckter, männlicher Zuschauer so kommentiert: "Ihre Fähigkeiten schüchtern mich ein, diese Ballkontrolle könnte ich nie erreichen. Das ist weltweit anerkannt worden, hier sollten wir sie ebenfalls angemessen würdigen." In diesem Sinne hofft die Afrikanerin nun auf einen Sponsorenvertrag - und damit auf ein besseres Leben für sich selbst und ihre zwei Söhne. "Wenn ich einen Sponsoren finde, übe ich weiter und verbessere meine Geschicklichkeit. Ich würde zudem andere trainieren, aber das wären nicht so viele, da das Talent da sein muss. Wie bei mir selbst, ich kann im Sitzen 5.800 Mal mit dem Kopf jonglieren." In der Zwischenzeit nutzt Hadhara Mjeje also einfach mal ihren Kopf und veröffentlicht weiter Videos ihres Könnens, um noch mehr Fans und eventuell eine Finanzierung zu gewinnen.