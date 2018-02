Als Jennifer Jones zum ersten Mal nach ihrer Lungentransplantation ohne technische Hilfsmittel atmete war ihr Lebenspartner dabei und hielt diesen bewegenden Moment mit der Kamera fest. Vor der Operation konnte die Patientin das Haus nicht mehr ohne Sauerstoffmaske verlassen. Selbst Lachen wurde zu einer schwierigen Herausforderung. Grund für ihre Lungenprobleme war ein genetischer Defekt, der ihr nur noch rund 10 Prozent der normalen Lungenleistung übriggelassen hatte. Die Aufnahmen entstanden in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Minnesota. Mit dem Video sollte auch die Familie des Spenders sehen, was mit dem neuen Organ möglich geworden ist. glichkeit einer Organspende zu überdenken. Der Lungen-Patientin geht es den Angaben zufolge mittlerweile gut. Sie kann verreisen, ohne an Sauerstoff zu denken. Und auch vor dem Lachen hat sie keine Angst mehr.