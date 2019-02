Der erste Spargel aus Deutschland ist da! Und das schon Ende Februar! Klingt außergewöhnlich früh, im niederbayrischen Landkreis Deggendorf aber möglich. Der Familienbetrieb "Spargel und Beeren Baumann" hat nämlich eine spezielle Bodenbeheizung. Dank der Abwärme aus einer nahegelegenen Papierfabrik wird das Wasser unter dem 27 Hektar großen Spargel-Acker in einem Rohrsystem aufgeheizt. Am Mittwoch konnten bereits die ersten Stangen des kostbaren Edelgemüses geerntet werden. Agraringenieur Christoph Neumeier: "Der Vorteil ist, wir können halt Spargel schon Ende Februar stechen. Der Spargel, der schmeckt auch ganz anders. Durch die gleichmäßige Temperierung des Spargeldamms wachsen die Zellen sehr homogen und dadurch ist der Spargel sehr zart und schmeckt auch sehr intensiv." Der Heizspargel hat seinen Preis. Rund 3,6 Millionen Euro habe der Betrieb zwischen 2013 und der Fertigstellung im Jahr 2016 in die Errichtung dieser für deutsche Verhältnisse seltenen Spargelheizanlage gesteckt, erklärt Neumeier. Entsprechend hoch sind die Preise für den Konsumenten. Zwischen 18 und 22 Euro pro Kilo müssen die Kunden für den frühen Genuss ausgeben. "Natürlich, am Anfang verdient man mehr. Es hängt aber auch von den Wintermonaten ab. Ist der Winter kalt, kommt der Freilandspargel nicht so zügig in Gang - dadurch können wir unseren Heizspargel gut am Markt platzieren. Ist wenig Menge da, spiegelt sich das natürlich wieder in den Preisen" Für viele Genießer ist der weiße Spargel der Inbegriff von Frühling. Das Saisongemüse kann normalerweise erst geerntet werden, wenn es warm genug ist. Meist Anfang bis Mitte April, manchmal schon Ende März. Neumeiers Betrieb aus Niederbayern hat da einen klaren Wettbewerbsvorteil.