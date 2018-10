Wer sich schon immer mal als Techno DJ versuchen wollte, aber dem mangels technischer Geräte der große Durchbruch bisher versagt blieb, kann das bei seinem nächsten Besuch im Berliner Techno-Club Tresor nachholen. Vor dem Eingang steht seit kurzem ein riesiger Sequencer. Das Gerät ist zehn Meter lang und 600 Kilo schwer. Wie kleinere Modelle kann auch die große Version elektronische Musik erzeugen, mit Hunderten Schaltern lassen sich einzelne Töne in den Takt hinein mischen. Gebaut wurde das Gerät von der "Red Bull Music Academy", Many Ameri ist der Gründer. O-TON MANY AMERI, GRÜNDER DER RED BULL MUSIC ACADEMY: "Sequenzer und Drum Machines haben eine riesige Rolle gespielt in der Art, wie Clubkultur sich in den letzten Jahren geprägt hat. Viele Musikstile wären undenkbar ohne diese Maschinen, und deshalb haben wir als Red Bull Music Academy zu unserem 20-Jährigen den größten Sequenzer gebaut, um diesen Maschinen Tribut zu zollen." Mit der Aktion will die "Red Bull Music Academy" auch ihren 20. Geburtstag feiern. Und welcher Ort könnte besser dafür sein, als der Tresor? Wer also demnächst in der Schlange des Clubs auf Einlass wartet, kann sich die Kopfhörer aufzusetzen und ein bisschen elektronische Musik zu produzieren.