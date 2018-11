Das, was dieser chinesische Teenager leistet, lässt Normalsterbliche vor Neid erblassen: In nur 1 Minute und 36 Sekunden schaffte er es, gleichzeitig drei sogenannte magische Zauberwürfel oder auch Rubik´s Cubes in die richtige Position zubringen. Dabei benutzte der 13-jährige Que Jianyu sowohl seine Hände als auch seine Füße. Damit stellte er einen neuen Guinness Weltrekord auf. Ohne dabei große Emotionen zu zeigen. "Ich habe mich lange auf diesen Rekord vorbereitet. Heute war es das erste Mal, dass ich es geschafft habe. Die Schwierigkeit liegt in der Koordination und der Kontrolle. Tatsächlich sind viele der Herausforderungen eigentlich unmöglich. Aber wenn man hart daran arbeitet, kann man es trotzdem erreichen." Die Verantwortlichen von Guinness sagten, das es einen derartigen Versuch zuvor noch nie gegeben hat. Que, der sich seitdem er sechs Jahre alt ist, mit den bunten Würfeln beschäftigt, hält in diesem Zusammenhang noch einige weitere Rekorde. Einer davon: Die Lösung von drei Würfeln, mit denen er gleichzeitig jongliert.