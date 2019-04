Postzustellerin Andrea Bunar macht die Arbeit seit Donnerstag besonders viel Spaß. Denn sie darf Briefe und Pakete wieder über das Wasser und mit dem Kahn zu den Empfängern bringen. Wer so seine Post bekommen will, muss allerdings im kleinen Spreewalddorf Lehde wohnen. Viele der Haushalte in dem Ort haben keine Anbindung zur Straße, da ist der Postkahn die richtige Lösung. In Lehde können die Kunden der wassererprobten Postbotin auch Sendungen mitgeben oder Briefmarken bei ihr kaufen. Für sie sei die Arbeit auf dem Wasser fast so etwas wie Erholung, sagt Bunar: "Wasser beruhigt, es entschleunigt, es geht alles ein bisschen gemächlicher vonstatten und ruhiger. Ja, also das ist ganz, also ein anderes Arbeiten." Nach Angaben der Post liefert die 48-Jährige mehr als 600 Briefe, Einschreiben, Postkarten sowie Pakete und Päcken mit ihrem Kahn aus. Die Gewichtsobergrenze liegt bei 31,5 Kilogramm. Insgesamt ist die Tour rund acht Kilometer lang. Das gehe zwar in die Arme, mache aber Spaß, sagt sie: "Es ist ein anderes Miteinander. Ich werde überall auch erkannt, selbst von kleinen Kindern, die kaum laufen können sehen, oh der Postkahn. Und es ist ein anderes Arbeiten, ein anderes Miteinander. Vielleicht liegt es am Wasser, an dem schönen Spreewald, ich weiß es nicht." Diese besondere Art der Postzustellung gibt es schon seit Ende des 19. Jahrhunderts, Postzusteller wie Andrea Bunar halten diese Tradition am Leben. Und auch wenn auf dem Wasser einiges anders ist - manche Probleme haben Postboten überall. Zum Beispiel kläffende Hunde, die sie nicht so gerne in der Nähe ihres Grundstücks sehen.