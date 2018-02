Hand in Hand mit Pepper. Der humanoide Roboter wurde am Dienstag auf dem Mobile World Congress in Barcelona präsentiert. Entwickelt wurde er von SoftBank Robotics. Seine besondere Fähigkeit: Pepper kann menschliche Emotionen lesen und so angemessen auf sein Gegenüber eingehen. Dafür hat er verschiedene Audio und Videosensoren. Kombiniert mit dem Wissen aus einer Cloud, weiß er genau, wie Mann oder Frau drauf ist. Nicolas Boudot von SoftBank Robotics: "Er kann feststellen, ob er es mit einem Mann oder einer Frau zu tu hat, er weiß etwas über das Alter der Person und kann gute Empfehlungen zu Produkten oder Dienstleistungen geben. Weil er nett aussieht aber trotzdem wie ein Roboter, wollen sich die Menschen mit ihm beschäftigen. Weil sie wissen, dass sie ihn jederzeit verlassen können, ohne jemanden zu beleidigen. Sie wissen, dass sie mit ihm reden können, ohne dass das irgendjemand beurteilt. Die Folge davon ist, dass sie sich mehr mit ihm beschäftigen, als mit vielen anderen Dingen." Nach der Aussage seiner Erfinder, soll Pepper das Leben für die Menschen einfacher und schöner machen. Cool drauf ist er zudem auch noch.