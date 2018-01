Vielleicht ist dieser Vertreter seiner Art ein wahrer Hingucker in Sachen Kamelästhetik, zumindest nimmt das Trampeltier deswegen am Schönheitswettbewerb in Saudi-Arabien teil. Dabei werden die Anwärter nach der Größe ihrer Lippen, ihrer Köpfe oder auch der Knie beurteilt. Und der Wettbewerb ist kämpferisch. So sehr, dass nun ein Dutzend Kamele disqualifiziert wurden. Ihre Betreuer hatten Botox eingesetzt, um die Tiere attraktiver zu machen. Das ganze Spektakel ist Teil eines alljährlichen, rund einmonatigen Kamel-Festivals. O-Ton: "Es ist ein altes Symbol und eine Quelle des Stolzes für die Söhne der Halbinsel", so der Chef der Jury. "In der Vergangenheit repräsentierte es Nahrung, Bekleidung und Transport. Es stand für alles." Diese Veranstaltung repräsentiert allerdings ihrerseits noch etwas: wie die Behörden hier auf traditionelle Aspekte der saudischen Kultur setzen, während sich das Königreich gleichzeitig in großen Schritten der Moderne zuwendet. In dem Golfstaat öffnen die ersten Kinos, Frauen sollen bald Autofahren dürfen, die Regierenden orientieren sich weg von der reinen Abhängigkeit von Erdöl. Auch die traditionelle Kamel-Veranstaltung durchläuft Veränderungen. So wurde sie im vergangenen Jahr aus der abgeschiedenen Wüste vor die Tore der Hauptstadt Riad verlegt, in eine eigens dafür errichtete Anlage. Den Organisatoren zufolge soll das Kamel-Event in den kommenden Jahr eher noch ausgebaut werden.