Wintereinbruch im Westen Deutschlands - Während vielleicht schon manchen Personen der Sinn nach Frühling stand, mussten die Hessen am Donnerstag einen Wintereinbruch mit Schneefall und glatten Straßen über sich ergehen lassen. Nicht nur wie hier am Feldberg auch in Frankfurt hatte die Weiße Pracht zum Einsatz von Schneeräumfahrzeugen geführt. Hier die Stimmen von einigen zum Teil auch wenig begeisterten Personen in Frankfurt: "Also, ich freue mich definitiv auf den Frühling und ich habe dieses Wetter absolut satt. Ich brauche die Sonne und ich will die Sonne." "Das Wetter ist so, wie es ist. Aber mein Bruder hat einen Garten-Landschaftsbau-Betrieb, das heißt, der arbeitet schon ein paar Tage wieder nicht mehr, muss aber seine Leute weiterhin bezahlen. Das ist alles ein bisschen schwieriger." Der Deutsche Wetterdienst gab für den Donnerstagnachmittag eine Warnung wegen aufziehendem Schneefall und Eisregen in der Region heraus. Doch bereits für Freitag sprechen die Meteorologen wieder von trockenem Wetter bei bis zu 9 Grad Celsius. Am Wochenende soll es dann wieder kühler werden.