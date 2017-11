Für manche Bewohner des Alpenvorlandes fing die Woche mit Scheeschippen an. Meeresluft aus dem Polarkreis sorgte nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes oberhalb von etwa 800 Metern für Schneefall. Nicht alle waren begeistert: "Schlecht, sehr schlecht, weil er nass ist. Und wenn er nass ist, ist er schwer. Und das ist natürlich eine Sisyphus-Arbeit, den wegzubringen. Es gibt schönere Sachen." Richtung oberbayerische Seen lag eine feine Puderzuckerschicht auf der Landschaft, erste Fahrzeugscheiben mussten freigelegt werden. Im bayerischen Flachland war hingegen kaum etwas als Schnee zu definieren. Der Stress im Berufsverkehr blieb weitgehend aus. Die Tageshöchstwerte lagen zwischen 3 Grad im Alpenvorland und 10 Grad im Nordwesten Deutschlands, in den höheren Mittelgebirgslagen und an den Alpen nur um die 0 Grad. Wolken und leichte Niederschläge sollen am Dienstag auch den Norden erreichen. Vor allem im Süden und Südwesten soll nach Auflösung des Nebels auch die Sonne scheinen.