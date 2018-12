Nur selten lässt er sich in der Öffentlichkeit sehen - tut er es dann aber doch einmal, so gerät das zum medialen Großereignis. Zu seinem 85. Geburtstag hat sich der japanische Tenno Akihito, also Japans Kaiser, seinem Volk gezeigt. Vom verglasten Balkon des kaiserlichen Palastes in der japanischen Hauptstadt Tokio grüßte er zusammen mit Mitgliedern seiner Familie. Rund 75.000 Menschen hatten sich versammelt. An der Seite des Kaisers, der seit drei Jahrzehnten auf dem Chrysanthemen-Thron sitzt, stand seine Frau Kaiserin Michiko. Ihr dankte der Kaiser in einer ungewohnt privaten, fast schon intimen Ansprache. "Nun neigt sich meine Reise als Kaiser dem Ende zu. Ich bin den Menschen dankbar, die meinen Status als Symbol der Nation akzeptiert und mich unterstützt haben. Ich möchte außerdem meine Wertschätzung der Kaiserin gegenüber zum Ausdruck bringen. Sie war eine japanische Bürgerin, machte sich dann auf, mich auf dieser Reise zu begleiten. Sechzig lange Jahre hat sie mit Hingabe ihrer Rolle und dem japanischen Volk gewidmet." Sein diesjähriger Ehrentag ist ein besonderer, denn es ist sein letzter Geburtstag vor seiner für kommendes Jahr geplanten Abdankung zugunsten seines Sohnes Naruhito - diese ist für den 30. April 2019 geplant. Die aus gesundheitlichen Gründen anstehende Abdankung ist die erste eines japanischen Kaisers seit dem Jahr 1817. Bis zur Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg hatten sich die japanischen Kaiser stets als gottgleich verehren lassen. Heute erfüllt das Staatsoberhaupt eine rein zeremonielle Funktion.