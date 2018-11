Die Arbeitslosenzahl in Deutschland sinkt weiter. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit gebe es im November noch rund 2,2 Millionen Menschen, die nach Arbeit suchen. "Ein schönes Ergebnis zu Weihnachten", sagte Vorstand Detlef Scheele am Donnerstag in Nürnberg: "Auch in diesem Monat sind die Nachrichten vom Arbeitsmarkt günstig. Die Arbeitslosigkeit und die Unterbeschäftigung geht weiter zurück, die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nimmt wiederholt erneut zu und die Arbeitskräftenachfrage der Unternehmen bewegt sich weiter auf hohem Niveau." Die aktuelle Quote: 4,8 Prozent. Nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung der niedrigste seit der Wiedervereinigung. Entgegen den Forderungen von SPD und Grüne, das Hartz 4 abzuschaffen und Reformen auf dem Arbeitsmarkt durchzuführen, forderte Scheele, konkrete Alternativen zu liefern. "Dass die soziale Sicherung in Deutschland zuverlässig funktioniert, ist auch diesen Kolleginnen und Kollegen in den über 400 Jobcentern in Deutschland zu verdanken, denn sie zahlen verlässlich monatlich an knapp sechs Millionen Leistungsberechtigte die Leistungen aus, die zum Lebensunterhalt gebraucht werden. Und das ist ein aktiver Beitrag zur sozialen Sicherheit und zum sozialen Frieden in Deutschland. Und das hätte ich gerne irgendwo mal gelesen. Und die Ergebnisse können sich sehen lassen, wir haben in den letzten zehn Jahren ein Drittel weniger Arbeitslose im SGB2" Im europäischen Vergleich ist die deutsche Arbeitslosenquote eine der niedrigsten. Im September bezifferte das Statistikamt Eurostat die Durchschnitts-Euro-Zonen-Quote auf 8,1 Prozent.