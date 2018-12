BITTE BEACHTEN SIE - DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT O-Ton Herbert Diess, VW-Vorstandschef: Ja wir haben den Präsidenten getroffen. Wir hatten atmosphärisch ein sehr gutes Meeting. Ich glaube, es geht um viel. Es stehen unglaublich viele Arbeitsplätze in Deutschland in Frage, wenn der Präsident wirklich 25 Prozent Importzölle verhängen würde. Wir hatten konstruktive Gespräche über die Möglichkeiten zu Investitionen hier in den USA, und in konstruktiver Atmosphäre abgelaufen. Was mich zufrieden macht." O-Ton Dieter Zetsche, Daimler-Vorstandschef: "Wir haben in den Gesprächen klargemacht, dass am Ende natürlich in Summe das Sinn machen muss. Das heißt also der Weg, den wir nach vorne bereit sind zu gehen. Natürlich lässt sich auch sicherstellen, dass die Randbedingungen, wie wir sie heute haben, nicht verändert nicht verschlechtert werden. Das war klar gemeinsames Verständnis. Wir haben in dem Gespräch mit dem Präsidenten seine Vorstellungen gehört. Aber wenn Sie von Beweglichkeit sprechen - es wurde eingegangen auf Fragen und Hinweise von unserer Seite. Insofern war das unübersehbar eine Erfahrung."