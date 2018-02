Das dritte Verlustjahr in Folge, zu hohe Kosten bei mauen Erträgen und trotzdem wieder ein Milliardenbonus für die Investmentbanker: der Druck auf Deutsche-Bank-Chef John Cryan wird immer stärker. Auf der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt verteidigte Cryan seinen Kurs. Die wieder deutlich höheren Boni für die Investmentbanker seien eine Art Halteprämie, die es aber nur ausnahmsweise gebe, so Cryan: "Die Bezahlung unserer Mitarbeiter wird sich konsequent am Geschäftserfolg unserer Bank orientieren. Die diesjährige variable Vergütung ist eine einmalige Investition, um der neuen Führung unserer Unternehmens- und Investmentbank die Chance zu geben, unsere Marktposition zu sichern und auf ausgewählten Geschäftsfeldern auszubauen. Kommendes Jahr ist eine ähnliche variable Vergütung nur bei entsprechendem Geschäftserfolg zu rechtfertigen." Nach drei Jahren harter Sanierung mit dem Abbau Tausender Stellen und Filialschließungen stellte Cryan wieder Gewinne in Aussicht. Er sei fest davon überzeugt, dass die Voraussetzungen für eine nachhaltige Trendwende geschafft worden seinen. "Wir werden beim Abbau der Kosten einen weiteren Sprung nach vorne machen, im Emissions- und Beratungsgeschäft sind unsere Auftragsbücher gut gefüllt, und unsere Kunden sind zusehends aktiver. Die Volatilität an den Märkten dürfte wieder steigen. Das erwarten unsere Volkswirte. Dadurch würde sich auch die Handelstätigkeit an den Finanzmärkten ein Stück weit normalisieren." Auf eine halbe Milliarde Euro summierte sich der Fehlbetrag bei Deutschlands größtem Geldhaus für 2017. Schuld daran ist allerdings zu einem Gutteil die US-Steuerreform, die zu einer Sonderbelastung im vierten Quartal von 1,4 Milliarden Euro führte. Ohne diesen einmaligen Effekt hätte die Bank im vorigen Jahr 900 Millionen Euro verdient. Den Aktionären machte Cryan wenig Hoffnung beim Thema Dividende. Wenn überhaupt werde es für 2017 nur eine minimale Ausschüttung geben.