Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bereitet sich auf große Dinge vor. Die Handball-Europameisterschaft geht vom 12. bis zum 28. Januar in Kroatien über die Bühne. Titelverteidiger ist Deutschland, das sich 2016 in Polen den Titel gesichert hatte. Für viele war das damals eine riesige Überraschung. Das Team von Bundestrainer Christian Prokop bekommt es in der Vorrunde mit dem WM-Dritten Slowenien, sowie Mazedonien und Montenegro zu tun. Austragungsort der deutschen Vorrundenspiele wird Zagreb sein. Den ganz großen Namen gehen die deutschen Handballer damit aus dem Wege. Das Erreichen der nächsten Runde werde aber schwer genug, sagt Prokop: "Wir sind zwar amtierender Europameister, aber wenn man sieht, was für Nationen dort antreten und auch mit welcher Leistungsdichte dort gespielt wird, tun wir gut daran, uns voll auf die Vorrunde zu fokussieren, uns Teilziele zu stecken. Und das heißt, man muss schon mit der fast maximalen Punktausbeute aus einer Vorrunde raus kommen, um in der Hauptrunde richtig gute Chancen auf ein mögliches Halbfinale zu haben. Von daher liegt unser Fokus, wie angesprochen, auf der Vorrunde." Zu den Top-Favoriten auf den Titelgewinn gehören Frankreich, Kroatien und Dänemark. Auch Spanien und Deutschland werden hoch gehandelt. Das deutsche Team freue sich auf die Herausforderung, sagt Mannschaftskapitän Uwe Gensheimer: "Ja, wir sind in der heißen Vorbereitungsphase. Es geht jetzt an die taktischen Feinheiten, die in unser Spiel reinzukommen, und Tag um Tag, je näher ans Turnier geht, wird man schon heiß da drauf." Wer am Ende dabei sein wird, entscheidet sich spätestens am 12. Januar. Dann muss Bundestrainer Prokop festlegen, wer zum 16-köpfigen EM-Kader der deutschen Handballnationalmannschaft in Kroatien gehören wird.