Auch mehr als eine Woche nach der Tsunami und Erdbeben-Katastrophe kämpft Indonesien mit den Folgen. Noch immer werden Tausende vermisst. Ein Sprecher der indonesischen Katastrophenschutzbehörde teilte am Sonntag mit, die Suche nach Opfern der Erdbeben- und Tsunamikatastrophe werde am Donnerstag eingestellt. Opfer, die bis dahin nicht geborgen werden können, würden für vermisst erklärt. Allmählich gelangen mehr ausländische Helfer in die betroffenen Regionen. Ein Team der Hilfsorganisation ISAR Germany ist jetzt Katastrophengebiet auf der indonesischen Insel Sulawesi eingetroffen. Chaotische Zustände in der Region hatte die Anreise bisher erschwert, teilte die Organisation in einer Pressemitteilung mit. Doch jetzt gelang es den Helfer per Flugzeug in der ehemaligen Touristenstadt Palu auf Sulawesi zu landen. Mit im Gepäck hat das Team unter anderem zwei Anlagen zur Trinkwasser-Aufbereitung. Dadurch können laut ISAR täglich rund sechstausend Liter sauberes Wasser produziert werden, erklärt der Teamleiter Michael Lesmeister, "Nach langer Zeit sind wir endlich im Schadensgebiet angekommen. Jetzt werden wir uns erst mal einen ortskundigen Fahrer besorgen und einen Dolmetscher und werden unser Assessment starten um zu prüfen, in welchen Regionen wir am sinnvollsten unsere Trinkwasser- Aufbereitungsanlage installieren können." Lesmeister erklärte weiter, dass vor allem auch die entlegerenen Gebiete von der Trinkwasseraufbereitung profitieren könnten. Das Beben der Stärke 7,5 hatte am Freitag vor einer Woche eine sechs Meter hohe Flutwelle ausgelöst, die unter anderem die Stadt Palu traf. Indonesien liegt am pazifischen Feuerring und wird regelmäßig von Erdbeben erschüttert.