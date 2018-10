Niemand weiß, wie viele Menschen noch vermisst werden, in den von Erdbeben und Tsunami verwüsteten Gebieten auf der indonesischen Insel Sulawesi. Fast 2000 Menschen konnten hier bisher nur noch tot geborgen werden. Auf 5000 könnte die Zahl noch steigen, glaubt die Nationale Behörde für Katastrophenschutz. Deutsche Hilfsorganisationen haben hier am Montagabend mit der Trinkwasseraufbereitung begonnen. Von ihrem Basislager im Katastrophengebiet aus liefern etwa I.S.A.R. Germany und der Bundesverband Rettungshunde sauberes Wasser und Strom für ein Wohngebiet und ein angrenzendes Zeltlager. Rund 8000 Menschen leben hier im direktem Einzugsgebiet, erklärt Stefan Heine von I.S.A.R. Germany. "Wir können hier an der Stelle in kürzester Zeit die meisten Menschen mit Trinkwasser versorgen. Das war der hauptausschlaggebende Punkt. Und außerdem ging es auch darum, dass wir hier sehr schnell Rohwasser zur Verfügung haben, das wir in Trinkwasser umwandeln können." Zwei Trinkwasseraufbereitungsanlagen haben die Helfer mitgebracht. Eine soll als Spende dauerhaft vor Ort verbleiben, inklusive der dafür nötigen Generatoren. Lokale Katastrophenhelfer sollen dafür in Bedienung und Wartung eingearbeitet werden. "Also hier werden pro Tag mehrere Tausend Liter Trinkwasser produziert und das kann dann von den Bewohnern hier sowohl im Zeltlager, wo Menschen untergebracht, sind die Obdach verloren haben, wie auch in dem Wohngebiet hier in der Umgebung genutzt werden." NOFI YANI, LOCAL RESIDENT AND SURVIVOR "Wir freuen uns über den Einsatz der Deutschen. Wir können die Hilfe gebrauchen, besonders das Trinkwasser. Wir wissen das zu schätzen." Vor anderthalb Wochen hatte ein starkes Erdbeben eine sechs Meter hohe Flutwelle ausgelöst, die unter anderem die Stadt Palu traf. In abgelegeneren Gebieten wurde das Ausmaß der Zerstörung erst allmählich klar.