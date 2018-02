BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**KEINE ARCHIVNUTZUNG, KEIN VERKAUF AN DRITTE*~ Begeisterter Empfang für die nordischen Kombinierer im Deutschen Haus in Pyeongchang. Nach den Einzel-Siegen von Eric Frenzel und Johannes Rydzek waren die deutschen Sportler auch im Teamwettbewerb nicht zu schlagen. Mit 52 Sekunden Vorsprung auf Norwegen holte sich die deutsche Mannschaft die Goldmedaille und machte damit das "Triple" perfekt. Das kühle Bier hatten sich Eric Frenzel, Johannes Rydzek, Fabian Rießle und Vinzenz Geiger redlich verdient. Im Wettbewerb hatten die deutschen Kombinierer einmal mehr bewiesen, dass sie bei diesen olympischen Winterspielen eine Klasse für sich sind. Nach dem Springen war das DSV-Quartett noch Zweiter, in der Loipe ließen die deutschen Sportler aber alle Konkurrenten hinter sich. Diese Olympischen Spiele seien ein Traum für ihn, sagte Eric Frenzel: "Ja, so richtig glauben kann ich es noch nicht. Es war irgendwo, ich habe immer noch so dieses Gefühl, dass mich irgendwo einmal jemand kneift und sagt, o.k., dieser Traum ist vorbei. Aber grundsätzlich war es einfach megagenial. Es hat einfach angefangen mit dieser Fahnenträgergeschichte, die einfach für mich schon so großartig war. Es war einfach so viel Euphorie, so viel positives Gefühl, was ich jetzt auch mitnehmen konnte, jetzt auch für meine Wettkämpfe. Die drei Medaillen jetzt noch dazu, das hätte ich mir im Vorfeld nie ausgerechnet, so wie das hier jetzt abgelaufen ist. Von daher bin ich einfach megadankbar, dass das alles so cool war. Und dass ich das natürlich auch mit so einem großartigen Team erleben durfte, ist noch umso schöner." Ein dreifacher Goldmedaillengewinn in der nordischen Kombination ist vor Deutschland bislang nur Finnland 2002 gelungen. Nicht nur an ihre Siege, sondern auch an die Feier danach, werden sich die deutschen Kombinierer wohl noch lange erinnern.