Bei dem Absturz einer Passagiermaschine in Äthiopien sind auch Deutsche ums Leben gekommen. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts teilte mit, dass die Behörde davon ausgehen müsse, dass auch deutsche Staatsangehörige unter den Opfern seien. Das Auswärtige Amt und die Botschaft Addis Abeba stünden mit Ethiopian Airlines und den äthiopischen Behörden in engem Kontakt, um dazu schnellstmöglich gesicherte Informationen zu erhalten. Nach einer Auflistung der Airline waren fünf Deutsche sowie viele weitere Europäer an Bord der Maschine. Demnach stammen die Todesopfer aus mehr als 30 Ländern. Nach Auskunft der Vereinten Nationen haben auch 19 UN-Beschäftigte das Unglück nicht überlebt. Bei dem Absturz waren alle 157 Insassen umgekommen. Die Maschine war in Addis Abeba mit Ziel Nairobi gestartet. Nur sechs Minuten nach dem Abheben brach der Kontakt zum Tower ab. Über die Unglücksursache war zunächst nichts bekannt. Nach Angaben der Airline meldete der Pilot Probleme und bat um Erlaubnis, nach Addis Abeba zurückzukehren. Laut der Flugüberwachungs-Webseite Flightradar24 schwankte die Geschwindigkeit während des Steigflugs. Es ist bereits der zweite Absturz einer Maschine dieses erst seit 2017 ausgelieferten Boeing-Modells 737 MAX 8 binnen fünf Monaten. Am 29. Oktober 2018 war ein Jet von Lion Air kurz nach dem Start in Jakarta ins Meer gestürzt. Die chinesische Luftfahrtaufsicht ordnete am Montag an, dass die heimischen Fluggesellschaften ihre Maschinen des betroffenen Boeing-Typs vorerst nicht mehr einsetzen dürfen. Mit diesem Schritt solle die Flugsicherheit gewährleistet werden. Bislang seien 96 Maschinen des Typs bei chinesischen Fluglinien in Betrieb. Auch Ethiopian Airlines hat ein Startverbot für alle baugleichen Maschinen verhängt. Dabei handele es sich um eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, hieß es.