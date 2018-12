Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich am Mittwoch in Berlin betroffen über den Anschlag auf einen Straßburger Weihnachtsmarkt gezeigt und gleichzeitig unterstrichen, eine Sicherheitsgarantie gebe es natürlich auch hierzulande nicht. "Ja, das ist natürlich ein fürchterlicher Anschlag gegen unsere Bürger. Und er macht mich wirklich tief betroffen. Und ich bin regelrecht erschüttert. Aber es zeigt gleichzeitig, dass wir gegenüber solchen Anschlägen letzten Endes nicht vollständig geschützt sind. Wir tun das Menschenmögliche auch hier in Deutschland, um soetwas zu verhindern. Aber absolute Sicherheit können wir da leider, leider Gottes nicht versprechen." Die Weihnachtsmärkte sind aus den Innenstädten an vielen Orten Deutschlands nicht mehr wegzudenken, so wie hier in München. Der Pressesprecher der Polizei München, Markus Da Gloria Martins am Mittwoch: „Wir haben in München 50 permanente Christkindlmärkte, die von Montag bis Samstag bis in die Abendstunden hinein geöffnet haben, plus noch mal rund 200 weitere Veranstaltungen die teilweise nur ein Wochenende lang dauern. Sie müssen bei allen diesen Veranstaltungen ein gleiches Grundniveau an Sicherheit gewährleisten können und dann erkennen Sie sehr schnell: Absolute Sicherheit kann es leider nicht geben." Doch Angst haben die meisten Besucher, die über die Weihnachtsmärkte bummeln, zum Glück nicht. "Ich versuche, mich davon nicht beeinflussen zu lassen. Also gerade zur Weihnachtszeit versuche ich schon, auf den Christkindlmarkt zu gehen. So schlimm, was passiert ist, aber man versucht, es ein bisschen auszublenden." „Ich fühle mich relativ sicher. Muss ich so sagen. Hab da kein Problem hier auf den Markt zu gehen und dann irgendwo Angst zu haben. Nö, habe ich nicht! Alles in Ordnung." "Also, hier fühle ich mich sicher. Ich habe jetzt keine Bedenken, also. Ist ja auch genügend so Polizei, Sicherheit, also ich meine, ich habe jetzt keine Bedenken. Auf keinen Fall." Und so sollte es ja auch im Idealfall sein. Die Münchener Polizei ist zumindest mit einem mehrstufige Sicherheitskonzept gut aufgestellt, das insbesondere das Hinzuziehen von weiterem Personal vorsehen würde sowie weitere Instrumente, die bei einer akuten Gefährdung entsprechend zum Einsatz kämen.